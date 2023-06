Die Senioren-Kicker des TuS Engter haben die Landesmeisterschaft bereits einmal (2017) gewonnen. Foto: Detels up-down up-down Turnier mit 30 Teams in Papenburg Ü-60-Fußballer des TuS Engter spielen um den Niedersachsen-Titel Von Sascha Knapek | 12.06.2023, 10:28 Uhr

Die Ü-60-Fußballer des TuS Engter haben sich in den vergangenen Wochen auf ihr Saisonhighlight vorbereitet. Am Samstag, 17. Juni 2023, steht die Niedersachsenmeisterschaft in Papenburg auf dem Programm.