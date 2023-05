Die U-12-Devils des TuS Bramsche werden von Steven McColl (Mitte) trainiert. Foto: Patrick Lux up-down up-down Nur Siege in der Regionsliga U-12-Basketballer des TuS Bramsche starten bei Bestenspielen in Hannover Von noz.de | 13.05.2023, 10:08 Uhr

Auf die U-12-Basketballer des TuS Bramsche wartet das Saisonhighlight. Nach zehn Siegen aus zehn Regionsliga-Spielen haben die Youngsters die Qualifikation für die Bestenspiele in Hannover in der Tasche. Dort tritt der TuS gegen die besten Mannschaften aus ganz Niedersachsen an.