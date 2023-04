Zeit zum Spielen hatten die kleinen und großen Kunden am Eröffnungstag. Foto: Björn Thienenkamp up-down up-down Geschenkideen und Wunscherfüller Twenhäfel Spielwaren in Bramsche verdoppelt Verkaufsfläche Von Björn Thienenkamp | 03.04.2023, 11:10 Uhr

Das Spielwarenfachgeschäft Twenhäfel in der Großen Straße in Bramsche hat am Samstag seine Erweiterung offiziell eröffnet. Die Kunden kamen und stöberten nunmehr auf einer nahezu verdoppelten Angebotsfläche. Inhaber Stefan Roose, seine Frau Maren und das ganze Team stellten allerlei Neuheiten vor.