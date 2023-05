Engters Sean Windhorn (links) gegen Philipp Küthe. Foto: Rolf Kamper up-down up-down Kalkriese und Ankum punkten TuS Engter verliert mit 3:5 im Duell der abgestiegenen Aufsteiger Von Matthias Benz | 29.05.2023, 16:04 Uhr

Gemeinsam waren TuS Engter und SV Kettenkamp im letzten Jahr in die Kreisliga aufgestiegen. Nun steht fest, dass beide Vereine wieder zurück in die Kreisklasse müssen. Im letzten Aufeinandertreffen gab es am Samstag viele Tore.