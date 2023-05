Am Montag stellten Vertreter der Radsportabteilung TuS Bramsche das „Beast of Bramsche“ dem Bramscher Bürgermeister vor. Foto: Janne Benen up-down up-down TuS organisiert neues Event Radmarathon durch den Landkreis Osnabrück: Wer bezwingt das „Beast of Bramsche“ Von Janne Benen | 11.05.2023, 07:08 Uhr

Ein neuer Radmarathon durch den Landkreis Osnabrück findet mit dem „Beast of Bramsche“ erstmals am 19. August 2023 statt. Was die Teilnehmenden bei dem Event erwartet, stellten Vertreter der Radsportabteilung TuS Bramsche dem Bramscher Bürgermeister bei einem Treffen im Rathaus vor.