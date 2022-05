In Westerstede feierte der TuS vorzeitig die Meisterschaft. FOTO: Melanie Vinke Zehnter Sieg im zehnten Spiel TuS Bramsche II feiert Meisterschaft in der Basketball-Landesliga Von Matthias Benz | 12.05.2022, 19:09 Uhr

Der TuS Bramsche II ist Meister in der Basketball-Landesliga. Der zehnte Sieg im zehnten Spiel war gleichzeitig aber auch der schwierigste in dieser Saison. Am Wochenende präsentiert sich das Team im letzten Heimspiel den Bramscher Fans.