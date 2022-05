Ende April besiegte die Red-Devils-Reserve unter anderem Oldersum. FOTO: Archiv/Rolf Kamper Finale in der Basketball-Landesliga TuS Bramsche II will in Westerstede die Meisterschaft feiern Von Matthias Benz | 06.05.2022, 07:24 Uhr

Die Landesliga-Basketballer des TuS Bramsche haben in der letzten Aprilwoche drei Spiele gewonnen und können am Samstag, 7. Mai 2022, Meister werden. In Westerstede trifft das Team aber auf den stärksten Konkurrenten.