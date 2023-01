Im Hinspiel schlugen Lukas Hohoff, Lasse Dresing (in Weiß, von links) und die Red Devils Marvin Möller (mit Ball) und die Quakenbrücker mit 105:84. Archivfoto: Rolf Kamper up-down up-down Frontzek: Ein sehr gefährlicher Gegner TuS Bramsche ist bereit für das Derby beim TSV Quakenbrück Von Sascha Knapek | 19.01.2023, 10:57 Uhr

Für alle Basketball-Fans des TuS Bramsche steht am kommenden Spieltag der 2. Regionalliga Nord-West eine kurze Auswärtsfahrt auf dem Programm. Das Derby beim TSV Quakenbrück wird am Samstag, 21. Januar 2023, (16 Uhr) wohl einige Schlachtenbummler in die Burgmannstadt führen.