Leistungsstarkes Quartett der Engteraner LK1- und LK2-Turnerinnen: Lenya Menkhaus, Dorothee Beinke, Sina Lahrmann und Jennifer Henschel (von links). FOTO: Verena Mielke Hallenbrand: Training in Bramsche Turnerinnen des TuS Engter starten mit Edelmetall in die Saison

Wenige Wochen nach dem Sporthallenbrand in Engter fanden mit den Bezirkseinzelentscheiden und -finals in Wellendorf und Emden die ersten Vergleiche der Engteraner Turnerinnen statt. Mit einem Titelgewinn, einer Silbermedaille sowie zwei Qualifikationen für die Landeswettkämpfe startete der TuS in die Saison 2022.