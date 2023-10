Überzeugende Hinrunde in der Bezirksliga Turnerinnen aus Bramsche und Engter sichern Klassenerhalt früh Von noz.de | 13.10.2023, 09:11 Uhr Bewahren sich die Chance eines Treppchenplatzes in den Bezirksligen: Engters drittes Team (hinten links) sowie die erste und zweite Mannschaft des TuS Bramsche (hinten rechts und vorne). Foto: Claire Lemke up-down up-down

Mit vierten und fünften Plätzen hielten die Bezirksliga-Turnerinnen des TuS Engter und des TuS Bramsche nicht nur Anschluss an das Treppchen, sondern sicherten sich bereits in der Hinrunde, die in Nordhorn ausgetragen wurde, den vorzeitigen Klassenerhalt.