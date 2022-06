Während die Erwachsenen sich an Kaffee und Kuchen erfreuten, nutzten etwa 120 Kinder an sieben Stationen die verschiedensten Gerätschaften zum Jonglieren, Balancieren und für akrobatische Übungen. Susanne Grote, die als Moderatorin durch das dreistündige Programm führte, sowie Viktoria Enz und Michaela Lemke vom Turnvorstand hatten in Zusammenarbeit mit der Trainerin Frederike Kirchner kindgerechte Spielgeräte und Spielstationen vorbereitet. Die Mädchen und Jungen konnten mit bunten Tüchern hantieren, Hula-Hoop-Reifen in Bewegung setzen, Bänder schwingen, Duplosteine angeln und Einrad fahren. Wer erfolgreich an allen Spielen teilnahm, bekam eine kleine süße Belohnung.