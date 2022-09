Warme Decken sind gefragt beim Tuchmarkt in Bramsche. Foto: Hildegard Wekenborg-Placke up-down up-down 26 Aussteller und viele Kunden Warme Decken der Renner beim Tuchmarkt in Bramsche Von Hildegard Wekenborg-Placke | 11.09.2022, 16:55 Uhr

Sonntagmorgen, 11 Uhr früh und der Strom der Besucher an der Kasse im Bramscher Tuchmacher- Museum reißt nicht ab. Nach zwei Jahren coronabedingter Zwangspause ist wieder Tuchmarkt. Was es dort zu entdecken gibt und warum warme Decken so gefragt sind.