Volker Ide, Ole Jürgens und Alexander Egert vom NDR mit Volker Leismann am Wolf. FOTO: Tuchmacher-Museum Bramsche Region Osnabrück wird vorgestellt Tuchmacher-Museum Bramsche in der NDR-„Landpartie“ zu sehen Von noz.de | 08.03.2022, 07:03 Uhr

Das Tuchmacher-Museum in Bramsche wird am Sonntag, 13. März 2022, ab 20 Uhr in der Reihe „Landpartie“ im NDR-Fernsehen zu sehen sein.