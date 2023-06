Gegen Wimmer/Lintorf II (in Grün) ließen die Ueffelner um ihren Kapitän Marcel Goy wichtige Punkte liegen. Archivfoto: Heinz-Juergen Reiss up-down up-down Hesepe/Sögeln empfängt SC Epe Fußballer des TSV Ueffeln werden in die 2. Kreisklasse durchgereicht Von Matthias Benz | 01.06.2023, 20:43 Uhr

Seit dem letzten Wochenende steht fest, dass der TSV Ueffeln ein Jahr nach dem Kreisliga-Abgang in die 2. Kreisklasse gehen muss. Dennoch will sich das Team am Samstag gegen den FCR Bramsche II gut verkaufen. Einen Tag später gibt es ein Derby in Hesepe, wo es vielleicht noch um den Titel gehen kann.