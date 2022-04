Jannis Klawitter (links) und der SC Achmer rutschten in der Tabelle der Kreisliga auf den zehnten Rang ab. FOTO: Rolf Kamper Erste Niederlage für TuS Engter TSV Ueffeln klettert in der Kreisliga, der SC Achmer rutscht ab Von Matthias Benz | 04.04.2022, 18:59 Uhr

In der Fußball-Kreisliga hat der TSV Ueffeln gegen Bersenbrück II einen weiteren Erfolg verzeichnet. Für den SC Achmer gab es im Derby in Neuenkirchen nichts zu feiern. In der Kreisklasse hat der TuS Engter keine weiße Weste mehr.