„Willkommen auf der Baustelle“, sagt Schulte und weist auf das Gebäude. An dem 1912 erbauten Wasserwerk in der Gartenstadt steht ein Gerüst. „Auf den ersten Blick sieht das noch harmlos aus. Das meiste passiert innendrin.“

Statt der sonst üblichen 3000 Kubikmeter am Tag werden zurzeit nur 1500 bis 1700 Kubikmeter Wasser gefördert. „Alles, was wir mehr brauchen, bekommen wir über die Verbundstellen“, sagt Schulte. Normalerweise sind diese Schleusen zwischen den Wasserleitungssystemen, die „eigentlich reine Notverbundstellen aus den 90er-Jahren“ sind, nur bedingt im Einsatz. Ganz ohne fremde Hilfe kommen die Stadtwerke allerdings auch im Normalfall nicht aus.

„Wir konnten und wollten das Wasserwerk während dieser Zeit nicht komplett abschalten und zu 100 Prozent außer Betrieb nehmen“, sagt Schulte. Um die Wasserversorgung sicherzustellen, fördert das Wasserwerk mit halber Kraft auf einer von zwei Förderstraßen. Die Tatsache, dass die Bauarbeiten im laufenden Betrieb durchgeführt werden, ist eine Herausforderung: „Die beiden offenen Filteranlagen müssen hermetisch voneinander getrennt werden“, erklärt Schulte. In dem Teil der Anlage, der gerade nicht saniert wird, geht die Lebensmittelproduktion schließlich weiter. Staub können die Stadtwerke in dem Filterraum nicht gebrauchen.

Die Stadtwerke haben am Wasserwerk gleich zwei Komplexe vor der Brust: Zum einen geht es um eine Bauwerksanierung. Einige Betonteile seien „im Laufe der Jahre sehr stark in Mitleidenschaft gezogen“ worden. „Alle wasserbeaufschlagten Teile, die unmittelbar mit dem Trinkwasser in Berührung kommen, werden saniert, statisch überprüft, wiederhergestellt und mit einer Beschichtung versehen“, erklärt Schulte. Zum anderen werden Rohrleitungen erneuert, um die Wasseraufbereitung zu optimieren. Nur zertifizierte Firmen, die die strengen Auflagen im Trinkwassergeschäft erfüllen, sind für die Arbeiten zugelassen.

„Auch wenn wir nicht umbauen, kaufen wir immer eine geringe Menge vom Wasserverband Bersenbrück dazu“, sagt Schulte. Das hängt zum einen damit zusammen, dass das gesamte Fördervolumen begrenzt ist und „strikt vom Landkreis kontrolliert wird“. Zum anderen sind die technischen Anlagen des Wasserwerks nicht auf ein größeres Volumen ausgelegt. „Wir fördern im Normalfall mit einer Auslastung von 100 Prozent“, sagt Schulte. An der Förderkapazität ändert sich auch nach den Bauarbeiten nichts: „Wir vergrößern die Anlagen nicht, sondern setzen sie nur instand.“

Jetzt in den Sommermonaten fließt vor allem durch die Gartenzähler viel Wasser. Wer nicht über einen eigenen Brunnen verfügt, aber noch einen Garten zu bewässern hat, kann sich einen separaten Zähler einbauen lassen. Für dieses Wasser wird nur die abgenommene Menge berechnet, zusätzliche Abwassergebühren wie beim Hausanschluss kommen nicht hinzu, „weil praktisch kein Abwasser anfällt“, erklärt Schulte. Der Verbrauch in diesen Gartenzählern „wird mehr“, beobachtet zurzeit Jürgen Westerfeld, Wassermeister bei den Stadtwerken. „Die trockenen Monate merken wir schon“, bestätigt Schulte. Im Juli sei allerdings kein gravierender Anstieg zu verzeichnen gewesen. Überhaupt bewegt sich der Wasserverbrauch in Bramsche in der Jahresübersicht auf einem ähnlichen Niveau, erklärt Westerfeld. Selbst eine intensive Gartenbewässerung führt nicht zwangsläufig zu Verbrauchsspitzen: „Einige Firmen machen Betriebsferien, viele Leute sind im Urlaub – das gleicht sich aus“, sagt Schulte.

Davon, dass die Bramscher und ihre Gärten nicht nur mit Wasser aus der Gartenstadt versorgt werden, bekommen sie weder während der Sanierungsarbeiten noch sonst viel mit. „Die Wässer sind nicht großartig unterschiedlich“, sagt Schulte. Das Mischen ist problemlos möglich, der Härtegrad unterscheide sich nur „in Nuancen“. Schulte ist sicher: „Der Verbraucher merkt da keinen Unterschied.“