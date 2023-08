Initiative des Hospizvereins Gespräche, Kontakt und Hilfe: Vier Trostbänke in Bramsche eingeweiht Von Holger Schulze | 19.08.2023, 12:58 Uhr Auf „Trostbänken“ wie dieser kann zukünftig an vier Standorten in Bramsche Anteilnahme und Austausch bei Trauer und anderweitig schweren Zeiten gefunden werden. Foto: Holger Schulze up-down up-down

In Bramsche wurden an vier verschiedenen Standorten Trostbänke aufgestellt. Sie sind ein Angebot für Gespräche, Kontakte und Hilfe in Krisenzeiten. Hierfür sind einmal im Monat Ehrenamtliche des Hospizvereins Bramsche vor Ort.