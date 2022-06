Das Kloster Malgarten gilt als Ort der Kunst und Kultur. Nun soll es dort offenbar aber zu einem Treffen von Personen kommen, die der Reichsbürger-Szene zuzuordnen sind. FOTO: Uwe Lewandowski up-down up-down Veranstaltung offenbar in Malgarten Treffen von Reichsbürgern in Bramsche geplant? Von Björn Dieckmann | 27.06.2022, 17:50 Uhr

Ein Treffen von sogenannten Reichsbürgern soll offenbar am Dienstag, 28. Juni 2022, am Kloster Malgarten stattfinden. Nähere Hintergründe will aber die Polizei ebensowenig nennen wie der Eigentümer der Anlage.