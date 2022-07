Am Nachmittag begannen die Ehemaligen mit einem Rundgang um das Schulgebäude. Schulleiter Hermann Heeger begrüßte die Ehemaligen und erklärte, was sich seit dem Jahr 1963 so alles an und in der Martinusschule verändert hat. Neben der neuen Pausenhalle sei vor allem der Schulhof verschönert worden. Statt einer großen Betonfläche gebe es nun „mehr Natur“.