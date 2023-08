Treffen an der Wassermühle Balkum Treckerfreunde veranstalten in Bramsche erstmals auch Traktor-Pulling Von Holger Schulze | 29.08.2023, 19:46 Uhr Ein neu gebauter Bremswagen macht es möglich: Bei den Treckerfreunden Ueffeln-Balkum/Alfhausen ist jetzt auch das Trecker-Pulling Programmbestandteil ihrer Treffen. Foto: Holger Schulze up-down up-down

Schon Tradition ist das Treffen der Treckerfreunde Ueffeln-Balkum/Alfhausen mit Gästen an der Wassermühle Riesau. Neu aber in diesem Jahr: Dank eines neu gebauten Bremswagens wird nun auch das so genannte Traktor-Pulling veranstaltet.