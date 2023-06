In der Nacht zum Dienstag ist der Foto-Point durch Brandstiftung zerstört worden. Foto: Stadt Bramsche up-down up-down Stadt hat Anzeige erstattet Wut und Entsetzen über zerstörtes Kunstwerk am Hasesee in Bramsche Von Eva Voß | 21.06.2023, 14:13 Uhr

Einen Tag nach dem Brandanschlag auf den Foto-Point am Hasesee zeigen sich Politik und Gesellschaft in Bramsche entsetzt über die Tat. So äußern sich Künstler Mika Springwald, die Bundestagsabgeordneten Filiz Polat und Anke Hennig, Bürgermeister Heiner Pahlmann und Stadtjugendpflegerin Stefanie Uhlenkamp zur Tat.