Erstmals in diesem Jahr spielen auch die Mannschaften der Kreisklassen wieder um Punkte. Symbolfoto: Rolf Kamper Bramscher Fußball am Wochenende Topspiele für Vörden und Hesepe/Sögeln zum Kreisklassen-Start Von Matthias Benz | 09.03.2023, 18:31 Uhr

An diesem Wochenende kehren auch die Kreisklasse-Fußballer aus der Winterpause zurück. In der Kreisliga empfängt der SC Achmer den Quakenbrücker SC und die Bezirksligisten aus Rieste und Kalkriese treten auswärts an.