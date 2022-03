Rückrundenstart in der Kreisliga Nord. (Symbolbild) FOTO: Rolf Kamper Fußball-Kreisliga Topspiel beim FCR Bramsche und Kellerduell für den TSV Ueffeln Von Matthias Benz | 10.03.2022, 13:27 Uhr

Die Fußballer in der Kreisliga Nord starten an diesem Wochenende in die Rückrunde, doch ein paar Spielabsagen trüben die sonst sonnige Frühlingsstimmung. Betroffen ist auch der SC Achmer. Der FCR Bramsche freut sich aber auf einen attraktiven Gegner auf dem Wiederhall.