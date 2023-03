Der mutmaßliche Täter, ein 20-Jähriger, hat bislang keine Angaben zu den Vorwürfen gemacht. Foto: picture alliance/dpa/TV7News up-down up-down Mädchen tot, 20-Jähriger in U-Haft Nach Tötungsdelikt in Bramsche: Opfer und Tatverdächtiger sollen sich gekannt haben Von Björn Dieckmann | 06.03.2023, 12:06 Uhr

Eine junge Frau ist in der Nacht zum Sonntag in Bramsche-Pente Opfer eines Tötungsdelikts geworden. Ein Tatverdächtiger wurde festgenommen. Am Montagmorgen gibt die Staatsanwaltschaft Osnabrück neue Details zum Ermittlungsstand bekannt.