Ein 44 Jahre alter Motorradfahrer ist bei einem Unfall in Bramsche gestorben. Foto: NWM-TV up-down up-down Motorradfahrer stirbt auf der B218 Nach tödlichem Unfall in Bramsche: Polizei ermittelt gegen 87-Jährigen und | 11.06.2023, 20:01 Uhr Von Martin Schmitz Meike Baars | 11.06.2023, 20:01 Uhr

Auf der B218 in Bramsche krachten am Sonntag zwei Motorräder in einen Mercedes, der ihnen die Vorfahrt genommen hatte. Ein Motorradfahrer aus Stemwede wurde dabei tödlich verletzt, ein Biker aus Bramscher kam mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus. Gegen den 87-jährigen Autofahrer ermittelt die Polizei nun unter anderem wegen fahrlässiger Tötung.