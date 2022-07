Auf der A1 bei Bramsche in ein Lkw einem anderen Lkw aufgefahren. FOTO: NWM-TV up-down up-down Fahrbahn in Richtung Münster gesperrt Tödlicher Unfall auf A1 bei Bramsche: Lkw fährt auf anderen Lkw auf Von Jule Rumpker | 20.07.2022, 06:08 Uhr

In der Nacht zu Mittwoch kam es zu einem tödlichen Verkehrsunfall auf der A1 bei Bramsche. Die Fahrbahn in Richtung Münster in aktuell gesperrt.