Finalerfolg gegen TuS Hilter Tischtennisspieler des TuS Engter gewinnen den Herren-C-Pokal Von noz.de | 28.04.2022, 20:58 Uhr

Nachdem am letzten Spieltag die „Pflicht“ beim Osanbrücker SC erfüllt wurde und ein 9:4-Sieg des TuS Engter letztendlich zu Platz fünf in der 2. Tischtennis-Bezirksklasse führte, stand kurz darauf die Pokal-Kür in Wallenhorst an.