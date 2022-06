Die Jungen mussten ohne ihre verhinderte Nummer zwei, Daniel Fritz, antreten und spielten mit Tobias Habacker, Marius Santowski und Martin Fritz im Halbfinale zuerst gegen den klassenhöheren TuS Hilter. In der Partie war kaum ein Klassenunterschied zu erkennen, Bramsche war bei der 3:5-Niederlage bei zwei Siegen von Habacker und einem Punkt von Santowski nahe an einer Überraschung. Hilter düpierte im Finale den nochmals eine Klasse höher in der Bezirksliga spielenden Turnierfavoriten BW Hollage und holte sich den Pokal mit einem 5:4-Sieg. Bramsche unterlag parallel im Spiel um Platz 3 dem SV Wissingen mit 2:5, wobei nur Habacker zweimal erfolgreich war.