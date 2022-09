Spektakuläre Operationen begleiten die Tierärzte Grußendorf. Heinrich Grußendorf versorgt hier einen Tiger. Foto: Grußendorf up-down up-down 90-jähriges Bestehen wird gefeiert Wie das Tiergesundheitszentrum Grußendorf in Bramsche wurde, was es heute ist Von Heiner Beinke | 10.09.2022, 07:07 Uhr

Das Tiergesundheitszentrum Grußendorf in Bramsche feiert mit rund 100 Beschäftigten am 10. September 2022 im großen Stil den 90. Geburtstag der Praxis. Angefangen hat alles in einem Hotelzimmer in Bramsche.