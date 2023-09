In der Sonderausstellung „Cold Case – Tod eines Legionärs“ zeigen Museum und Park Kalkriese seit Juni 2023 erstmals den bislang ältesten und weltweit einzig fast vollständig erhaltenen römischen Schienenpanzer der Öffentlichkeit. Rund um diesen Fund öffnet das Forum Kalkriese vielfältige Möglichkeiten mehr über diese Rüstung zu erfahren.

„Bei den Thementagen zum Forum Kalkriese haben wir wieder ein abwechslungsreiches Programm zusammengestellt. Im Park warten zwei römische Zeltgemeinschaften und auch eine kleine Abordnung der Darsteller der Dimicatores auf unsere Besucherinnen und Besucher, Vorträge öffnen neue Perspektiven und natürlich haben wir für Familien viele Angebote zum Mitmachen“, wird Dr. Stefan Burmeister, Geschäftsführer des Varusschlacht-Museums, in einer Pressemitteilung zitiert. „ Und beim Forum Kalkriese bietet sich die Möglichkeit, mit uns und auch mit den Darstellern ins Gespräch zu kommen“, so Burmeister weiter.

Im Park präsentiert sich eine Zeltgemeinschaft der Römergruppe Cohors I Germanorum. Die römischen Legionäre zeigen und erklären die unterschiedlichen Rüstungstypen. Die kleine Abordnung der Leg II Augusta reist mit ihrer Rüstungswerkstatt an. Hier werden Schienenpanzer, Kettenhemd und Co. repariert.

Eine Abordnung Römer präsentieren ihre Ausrüstung. Foto: Caroline Flöring Icon Maximize Icon Lightbox Maximize Schliessen X Zeichen Kleines Zeichen welches ein X symbolisiert

Und der Bogenschütze macht den Test. Was schützt besser: Schienenpanzer, Schuppenpanzer oder Kettenhemd? Die Dimicatores machen in ihren Fechtvorführungen anschaulich deutlich, wie die Germanen mit ihrer Kampfstrategie durchaus die gut gerüsteten Römer besiegen konnten. Im Botanicum gibt es für große und kleine Besucher einen Exkurs in die antike Küche. Mit der Dreh- und Handmühle wird Mehl gemahlen und kleine Fladen werden ausgebacken.

Mitmachen und Ausprobieren heißt es bei den Programmen für Kinder. Foto: Caroline Flöring Icon Maximize Icon Lightbox Maximize Schliessen X Zeichen Kleines Zeichen welches ein X symbolisiert

Bei Vorträgen erfahren Interessierte Neues aus der Forschung und natürlich über den Kalkrieser Schienenpanzer. Es gibt einen Infostand zum Thema Metallsonde: Was ist überhaupt erlaubt? Antworten hat der Kalkrieser Prospektionstechniker. Ebenfalls im Programm ist eine Vielzahl an Führungen – in der Ausstellung zur Varusschlacht und in der Cold-Case-Ausstellung.

Ausblick auf die nächste Sonderausstellung

Für Kinder hat das Varusschlacht-Museum abwechslungsreiche Mitmachprogramme im Angebot. Neben der beliebten Familienführung gibt es das Training für kleine Legionäre und das Programm „Kleider machen Römer“. Schon jetzt öffnen die Museumsmacher ein Fenster zur kommenden Sonderausstellung „Dressed“ und zeigen beim „Toga wickeln“ eine beeindruckende antike Kleidungstradition.

Weitere Informationen zum Programm der Veranstaltung sind unter www.kalkriese-varusschlacht.de abrufbar. Hier können auch Tickets vorab online erworben werden. Beim Forum Kalkriese zahlen Besucher den regulären Eintritt. Alle Angebote sind kostenlos.