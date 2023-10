Gemeinsam mit dem Präventionsteam der Polizeiinspektion Osnabrück und den Schauspielern der Theatergruppe „Silberdisteln 2.0“ hat der Präventionsverein Osnabrück ein Theaterstück zu den Themen „falsche Polizeibeamte“ und „Enkeltrick“ entwickelt. Auf humorvolle Weise stellen die Schauspieler verschiedene Szenarien dar, im Anschluss wird darüber gesprochen und es werden Tipps gegeben, wie man sich in der Situation am besten verhalten sollte, erklären Monika Plümer und Elisabeth Ristow vom Stadtseniorenrat Bramsche.

Dabei werde auch gezeigt, wie penetrant die Anrufer vorgehen und wie schwer es sei, sie loszuwerden, so Plümer. Dabei gebe es unterschiedliche Maschen. In einer Variante geben die falschen Beamten vor, jemanden verhaftet zu haben und dabei eine Liste gefährdeter Personen gefunden zu haben, schildert Ristow ein Beispiel. Der Angerufene stehe auf der Liste und solle seine Wertgegenstände zu Hause kontrollieren und sie anschließend der Polizei übergeben, um sie sicherzustellen.

Anmeldung gewünscht

Ristow betont, dass die Zuschauer zu allem Fragen stellen können und die Möglichkeiten haben, über eigene Erlebnisse zu berichten. Auch darauf werde eingegangen. „In erster Linie werden ältere Leute über den Tisch gezogen“, erklärt Elisabeth Ristow vom Stadtseniorenrat die Motivation, das Stück nach Bramsche zu holen. „Ich habe sie bei Thies in Gaste gesehen und war so angetan von der Truppe, die müssen wir in Bramsche haben.“

Das Theaterstück „Fall ich drauf rein? Nein!“ wird am 24. Oktober um 15 Uhr im Universum in Bramsche aufgeführt. Die Veranstaltung ist kostenfrei. Es wird aber um eine Anmeldung unter der Telefonnummer 05461 709570 gebeten. Aber auch Kurzentschlossene können an der Veranstaltung, die durch eine Zusammenarbeit des Seniorenrats, des Universums und des Sozialverbands Bramsche entstanden ist, teilnehmen.