Versuchskaninchen im Fitness-Café war der bemitleidenswerte Ernst (Mitte, Guido gr. Sextro), beobachtet von Mitarbeiter Ingo (Heiner Beinke) und „verwöhnt“ von Veronika (von links, Viviane Hallmann), Petra (Anja Schulte) und Silke (Monika Fabeyer). Foto: Hans Schmutte up-down up-down Aufführungen in der Alten Küsterei Bramscher Theatergruppe Kuddelmuddel brilliert bei Premiere in Rieste Von Hans Schmutte | 06.05.2023, 16:06 Uhr

Zwei Mal ausverkauft ist an diesem Wochenende die Gaststätte Zur Alten Küsterei in Rieste: Das Theaterensemble Kuddelmuddel aus Bramsche spielt dort das Stück „Trimm dich fit mit Sahnehäubchen“ und brillierte schon am Freitag bei der Premiere.