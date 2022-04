In den 1950er Jahren hießen die Jeans zunächst noch nicht Mustang - aber junge Leute wollte die L.Hermann Kleiderfabrik schon damals ansprechen. Plakat: Archiv Mustang Bekleidungswerke FOTO: Archiv „The beat goes on - Der Style“ Uralt-Jeans im Bramscher Tuchmacher-Museum 21.07.2013, 12:00 Uhr

Es war eine ungewöhnliche Währung, aber sie begründete eine Tradition und eine Marke, die heute noch Bestand hat. Im Jahr 1948 tauschte Albert Sefranek sechs Flaschen Schnaps gegen sechs Jeans der US-Marke Lee von in Deutschland stationierten US-Soldaten. Die Hosen wurden aufgetrennt und daraus Schnittmuster für Jeanshosen gefertigt. Es war die Geburtsstunde der Jeans in Deutschland. Einige alte Schätzchen sind zurzeit im Tuchmacher-Museum im Rahmen der Ausstellung „The beat goes on - Der Style“ zu bewundern.