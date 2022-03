Zu einem Kennenlernen des Tennissports lädt der TC Bramsche am Samstag, 14. August 2021, auf seine Anlage ein (Symbolbild). FOTO: imago images/Eibner Viele Angebote geplant Tennisclub Bramsche lädt zum Tag der offenen Tür ein Von noz.de | 11.08.2021, 13:13 Uhr

Zu einem Tag der offenen Tür lädt der Tennisclub Bramsche am Samstag, 14. August 2021, auf seine Anlage am Wiederhall in der Gartenstadt ein.