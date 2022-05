Bezirksligatitel in der Halle Tennis-Herren des SC Epe-Malgarten steigen in die Verbandsklasse auf Von noz.de | 03.05.2022, 07:54 Uhr

Die Bezirksliga-Herren des SC Epe-Malgarten sicherten sich die Hallen-Meisterschaft und den damit verbundenen Aufstieg in die Tennis-Verbandsklasse. Am letzten Spieltag ging es in der heimischen Halle am Bramscher Wiederhall gegen den punktgleichen Tabellenzweiten BW Hollage. Eine spannende Konstellation.