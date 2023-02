Der Tempo-30-Bereich an der Maschstraße wird um ein Teilstück im Bereich der Einmündungen zur Raananastraße und Georgstraße erweitert. Archivfoto: Heiner Beinke up-down up-down Schulkinder schützen Tempo-30-Bereich an der Maschstraße in Bramsche wird erweitert Von noz.de | 15.02.2023, 11:12 Uhr

In Kürze wird der Tempo-30-Bereich an der Maschstraße um ein kurzes Teilstück erweitert. Grund dafür ist, dass viele Verkehrsteilnehmer sich nicht an die bestehende Geschwindigkeitsbegrenzung im Bereich der Schulen halten, wie eine Verkehrsschau Anfang Februar ergab.