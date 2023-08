Riesengaudi zum Freibad-Jubiläum Team Wasserfaxe gewinnt Badewannenrennen in Ueffeln Von Holger Schulze | 13.08.2023, 15:33 Uhr Für die Gewinner des Badewannenrennens im Ueffelner Freibad gab es kleine Pokale in Form von Badewannen. Foto: Holger Schulze up-down up-down

Rein in die Wanne und Wasser schaufeln, was die Hände hergeben, hieß es am Samstag beim Badewannenrennen in Ueffeln. Anlässlich des 50-jährigen Bestehens des Freibades hatte der Freundeskreis des Bades das inzwischen dritte Badewannenrennen organisiert.