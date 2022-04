Mit vorgehaltener Pistole zwang ein Räuber einen Angestellten in Bramsche, die Kasse zu öffnen. FOTO: Polizei Polizei veröffentlicht Foto Überfall auf Tankstelle in Bramsche: War es der Serientäter? Von Martin Schmitz | 21.04.2022, 16:47 Uhr

Am Mittwoch ist eine Tankstelle in Bramsche überfallen worden. Der Täter könnte zuvor schon zweimal in Engter zugeschlagen haben, vermutet die Polizei. Sie sucht ihn mit einem Videobild von der Tat.