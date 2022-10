Ludger Hollmann und sein dampfendes Gefährt waren ein Hingucker beim Tag der Generationen. Foto: Holger Schulze up-down up-down Aktionstage in der Fußgängerzone „Tag der Generationen“ lockte Besucher in die Bramscher Innenstadt Von Holger Schulze | 01.10.2022, 17:17 Uhr

Seit April sind jeweils am ersten Samstag im Monat vom Stadtmarketing unterschiedliche Aktionen im Rahmen der „Einkaufs- und Erlebnissamstage“ in der Bramscher Innenstadt veranstaltet worden. Die Abschlussaktion am 1. Oktober hieß nun “Tag der Generationen”.