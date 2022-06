FOTO: Archiv up-down up-down Zwei Polizisten wurden am Freitagabend in Engter verletzt, als ein Straftäter bei seiner Festnahme heftigen Widerstand leistete. Täter stark alkoholisiert Randalierer verletzt Polizisten in Engter Von PM. | 23.10.2011, 13:01 Uhr

Zwei Polizisten wurden am Freitagabend in Engter verletzt, als ein Straftäter bei seiner Festnahme heftigen Widerstand leistete.Anwohner hatten zunächst gegen 21.30 Uhr eine zufällig vorbeifahrende Streifenwagenbesatzung angesprochen, weil in der Bramscher Allee ein Mann randalierte. Als die Polizisten dann auf den 26-Jährigen trafen, hatte dieser sich schon wieder beruhigt. Er war zwar stark alkoholisiert, zeigte sich aber friedlich. Zu Straftaten war es bis zu diesem Zeitpunkt nicht gekommen.