Die Berliner Musiker Patrick Braun (Saxofon), Kenneth Berkel (Piano), Carmelo Leotta (Bass) und Torsten Zwingenberger (Drums/Percussion) haben sich 2019 zum Torsten Zwingenberger 4TET zusammengeschlossen. Mit modernem Swing, Hard Bop, Cool Jazz oder funkigem Soul Jazz bringen sie am Dienstag, 24. Oktober 2023, um 20 Uhr die Kornmühle im Tuchmacher-Museum zum Schwingen.

Drei Musikergenerationen

Das „4TET“ vereint einer Pressemitteilung zufolge drei Musikergenerationen: Torsten Zwingenberger (geboren 1959) am Schlagzeug ist demnach sowohl im Jazz als auch im Swing zuhause. Bekannt geworden sei er außerdem als Blues- und Boogie-Woogie-Begleiter. Patrick Braun (geboren 1974) studierte Saxofon an der Hochschule für Musik Hanns Eisler in Berlin und ist seitdem in vielen verschiedenen Formationen tätig.

Das Torsten Zwingenberger 4TET: (von links) Carmelo Leotta, Torsten Zwingenberger, Patrick Braun und Kenneth Berkel.

Pianist Kenneth Berkel (geboren 1996) schloss nach einer klassischen Ausbildung sein Studium am Jazz-Institut Berlin 2021 ab. Bassist Carmelo Leotta (geb. 1975) ist laut der Mitteilung seit 1999 professioneller Musiker. Der Italiener debütierte mit dem E-Bass in einigen Bluesbands. Zeitgleich widmete er sich immer mehr dem Kontrabass.

Tickets und Eintrittspreise

Der Eintritt zu dem Kornmühlen-Konzert beträgt 16 Euro im Vorverkauf und 19 Euro an der Abendkasse. Kinder und Jugendliche bis 18 Jahre sowie Studierende bis 26 Jahre mit Ausweis erhalten Karten zu einem ermäßigten Eintrittspreis von 10 Euro.