„Aus eins mach zwei“ lautete bei Christof Pieper der Vorschlag für einen Einkauf im Markant-Markt in Engter. Gegen Ende der Aktion kam sogar noch ein gut gefüllter Einkaufswagen von Sarah Harris dazu. FOTO: Holger Schulze Aktion „Nimm eins mehr“ Supermarktkunden kaufen Lebensmittel für Tafel in Bramsche Von Holger Schulze | 11.06.2022, 17:58 Uhr

Für die Aktion „Nimm eins mehr“ waren am Samstag rund 20 Kinder, Jugendliche und Erwachsene in Verbrauchermärkten in Bramsche unterwegs, um haltbare Lebensmittel für die Osnabrücker Tafel, Zweigstelle Bramsche, zu erbitten.