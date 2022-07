In Nachbarschaft zum Hasesee-Café „haben wir den großen Vorteil, dass die Station direkt am Hase-Ems-Radweg liegt“, sagt Schulte. Zudem böten das Café und die Minigolfanlage Möglichkeiten für einen längeren Aufenthalt, denn das Aufladen müsse sich schließlich auch lohnen. „In den zwei, drei Stunden, die man dort verweilt, lässt sich ein Großteil der Akku-Kapazität wieder aufladen“, sagt Schulte. Orte, an denen sich Radler wesentlich kürzer aufhielten, seien weniger geeignet.

Kostenlose Energie

Wo weitere Ladestationen entstehen, ist noch genauso Zukunftsmusik wie deren endgültige Stromversorgung. Erst einmal sind die Steckdosen ans normale Stromnetz angeschlossen. Auf Dauer ist geplant, die Energie für die Fahrradladungen durch eine Fotovoltaikanlage auf dem Dach des Unterstandes zu gewinnen. „Von der Ausrichtung her ist die Station am Hasesee schon genauso geplant“, erklärt Schulte. An deren Bau war die Berufsbildungsstätte „Die Brücke“ beteiligt, die auch das Konzept für den Fahrradstand entwickelt habe, wie Schulte erklärt. Zudem loben die Stadtwerke die Zusammenarbeit mit dem Besitzer und dem Pächter des benachbarten Hotels, auf dessen Grundstück die Ladestation steht.

Der Strom für die Radler wird von den Stadtwerken „kostenlos zur Verfügung gestellt“, kündigt Schulte an. „Das sind nicht die großen Mengen.“ Allerdings soll der Service wirklich nur Radfahrern zur Verfügung stehen. Damit die Steckdosen nicht zweckentfremdet werden, würden sie nur zu gewissen Zeiten in Betrieb sein, erklärt Schulte.