Ein knappes Dutzend Foodtrucks - also Imbisswagen - werden vom Brückenort bis hin zum Münsterplatz Speisen und Getränke anbieten. Nach dem Auftakt am Freitag bis 22 Uhr werden am Samstag von 14 bis 22 Uhr und am Sonntag von 12 bis 20 Uhr Speisen und Getränke in der Fußgängerzone angeboten. Am Samstag werden außerdem die Geschäfte in der City mehrheitlich bis 18 Uhr geöffnet sein.

Musik auf dem Münsterplatz und Kirchplatz

Das Bramscher Stadtmarketing hat zudem ein Musikprogramm organisiert: Auf dem Münsterplatz legt am Samstag DJ Papa Joe von 18 bis 22 Uhr auf, am Sonntag tritt dort von 14 bis 18 Uhr das Akustik-Duo Buahodar auf.

Auf dem Kirchplatz spielt am Samstag (18.30 bis 21.30 Uhr) die Band Wilsun (Alternative Rock) und am Sonntag (18 bis 19 Uhr) „Livelines“ (Pop/Rock).

Zu Beginn des Street-Food-Festivals treten auf dem Münsterplatz Akkordeonspieler Dominik Ortner und auf dem Kirchplatz die Kilkenny Band auf.