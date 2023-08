Vollsperrung für längere Zeit Straße zwischen Epe und Malgarten soll saniert werden - so plant der Landkreis Von Björn Dieckmann | 18.08.2023, 17:25 Uhr An der K150 von Epe nach Malgarten sind umfangreiche Sanierungsmaßnahmen geplant. Archivfoto: Marcus Alwes up-down up-down

Die Nordtangente in Bramsche ist wieder befahrbar - so lange wollte der Landkreis Osnabrück warten, bevor die Strecke zwischen Epe und Malgarten (K150) saniert wird. Steht an der Malgartener Straße nun also bald eine Vollsperrung an? Wir haben nachgefragt.