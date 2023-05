Wegen Bauarbeiten an einer Lärmschutzwand ist die Straße „Auf dem Damm“ ab sofort gesperrt. Foto: Björn Dieckmann up-down up-down Erstellung einer Lärmschutzwand Straße „Auf dem Damm“ in Bramsche jetzt voll gesperrt Von noz.de | 02.05.2023, 13:35 Uhr

Nachdem die Straße „Auf dem Damm“ in Bramsche am Dienstag, 2. Mai, zunächst nur halbseitig gesperrt werden sollte, hat sich die Straßenverkehrsbehörde nun für eine Vollsperrung in Richtung Stadtzentrum entschieden.