Trauerbegleiterin Dorothee Brohl (rechts) und Sandra Pardieck vom Familienservicebüro der Stadt Bramsche freuen sich über das neue Angebot im Rahmen der Frühen Hilfen. Foto: Stella Blümke up-down up-down Trauer um Sternenkinder „Die Welt bleibt stehen“: Dorothee Brohl hilft früh verwaisten Eltern in Bramsche Von Stella Blümke | 21.01.2023, 13:01 Uhr

„Trauer ist individuell“, sagt Dorothee Brohl. Sie bietet eine Trauersprechstunde für Eltern von Sternenkindern in Bramsche an. Was Eltern, die ihr Kind während der Schwangerschaft oder kurz nach der Geburt verloren haben, benötigen und wie Freunde und Familie helfen können, hat sie unserer Redaktion im Gespräch erzählt.