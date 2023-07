Stefan Bramlage eröffnet sein Fitnessstudion Get Fit an diesem Samstag, 8. Juli, an der Otterbreite in Bramsche. Foto: Anika Becker up-down up-down Studio an der Otterbreite Neueröffnung: Was Stefan Bramlages Fitnessstudio Get Fit in Bramsche bietet Von Anika Becker | 07.07.2023, 13:19 Uhr

In den Räumen des früheren Studios Fitline in Bramsche eröffnet der Quakenbrücker Stefan Bramlage am Samstag, 8. Juli, sein Fitnessstudio Get Fit. Wer ist der neue Betreiber und was hat er an der Otterbreite vor?