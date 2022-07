Mit dem Konterfei von Ben Cartwright im Hintergrund boten dessen „Forgotten Sons“ Countrytime mit internationalen Country- & Western-Lieblings-Songs aus sieben Jahrzehnten. FOTO: Holger Schulze up-down up-down Erstes Konzert auf dem Kirchplatz Starker Start für das Sommerkulturprogramm 2022 in Bramsche Von Holger Schulze | 15.07.2022, 12:48 Uhr

Das Sommerkulturprogramm in Bramsche ist zurück am gewohnten Standort auf dem Kirchplatz. Zum Auftakt der Saison 2022 traten dort „The Forgotten Sons of Ben Cartwright“ auf.