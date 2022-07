Wer ein gutes E-Bike haben will, muss nach Staniks Auffassung „schon so ab 2000 Euro aufwärts“ investieren. Erst dann könne der Kunde sichergehen, „dass die Batterie auch für eine etwas längere Tour hält“ und das E-Bike insgesamt gut verarbeitet sei.

„Es sind zwar fast alle aus Aluminium“, sagt Stanik. Aber dennoch gebe es „himmelweite Unterschiede“, die sich im Fahrkomfort niederschlagen würden. Eine minderwertige Verarbeitung, schlappere Batterien und Motoren würden oft die erhalten, die ihre elektrisch betriebenen Räder im Internet oder Supermarkt kaufen, ist der Fachhändler überzeugt. Dort fehle außerdem „eine sehr genaue Einweisung“ in die Technik, sagt Herbert Bockstiegel, Vorsitzender der Verkehrswacht Bramsche, Wallenhorst und Umgebung. Die sei aber „absolut empfehlenswert“, denn die motorisierten Räder seien zwar bequem, aber „nicht ganz ungefährlich“.

So verfügen manche Modelle über eine Anfahrhilfe. Im ungünstigsten Fall „sitzt man noch gar nicht auf dem Fahrrad, und da ist es schon weg“, beschreibt Herbert Bockstiegel ein Szenario für unbedarfte Einsteiger auf dem E-Bike.

Beim Kauf, so Stanik, sollten Kunden darauf achten, wo der Motor des Fahrrads sitzt: Ist er in der Vorderradnabe untergebracht, handelt es sich laut Stanik „um ein eher gemächlicher zu fahrendes Modell“. Bei den sportlichen Varianten hingegen sei der Motor am Hinterrad untergebracht. Der Akku sei in diesem Fall größer, um höhere Geschwindigkeiten zu ermöglichen, und damit auch schwerer. Vorne angebracht, würde dies das Lenkverhalten beeinträchtigen. Sei die Elektrik in der Mitte des Rades verbaut, spreche dies auch für den Mittelweg zwischen „gemächlich“ und „sportlich“, sagt Stanik.